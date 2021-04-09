إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق "السخنة- القاهرة"

السويس - سيد نون

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى مع سيارة ميكروباص، اليوم الجمعة، بطريق العين السخنة - القاهرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلى.

وكان مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث بكيلو 62 اتجاه القاهرة تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص بطريق العين السخنة - القاهرة.

ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف فى السويس، بتحريك 6 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلى.

وقال مصدر طبى فى السويس، إن الإصابات متوسطة اشتباه كسور، لافتا إلى أن أسماء المصابين هم: عبد الغني عبد البديع عبد العزيز- 48 سنة- حلوان- اشتباه كسر بالساعد الأيسر، ومحمد سعيد رجب- 34 سنة- حلوان- كدمات بالصدر وجرح بالرأس، وفوقية عبد العزيز- 60 سنة- اشتباه خلع بالكتف الأيمن وسحجات بالجسم، ودعاء رمضان عزوز- 38 سنة- كدمات وسحجات متفرقة، وغادة سعيد رجب- 32 سنة- حلوان- اشتباه كسر بالقدم اليمنى، وسجا عبد العزيز عبد الغني عبد البديع- 3 سنوات- حلوان- سحجات متفرفة، وشيماء سعيد رجب، 18سنة- حلوان- كدمات بالصدر والظهر .