إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل تابعة لوزارة الزراعة، مساء اليوم الجمعة، بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز بنى مزار فى شمال غربى المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل تابعة لوزارة الزراعة بالطريق الصحراوى الغربى القاهرة-أسيوط، أمام مركز بنى مزار، مما أسفر عن إصابة 5 جميعهم يعملون بوزارة الزراعة.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وجرى نقل المصابين لمستشفى بنى مزار العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.