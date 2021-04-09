اليوم السابع
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إخلاء جزيرة سانت فينسنت من السكان بعد ثوران بركان "لاسوفرير".. فيديو

الجمعة، 09 أبريل 2021 05:13 م
إخلاء جزيرة سانت فينسنت من السكان بعد ثوران بركان "لاسوفرير".. فيديو بركان - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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ثار بركان "لاسوفرير" في جزر سانت فينسنت والجرينادين الكاربية، اليوم الجمعة، وعلى الفور أصدر رالف جونسالفيس، رئيس وزراء سانت فينسنت والجرينادين، أمرا بإخلاء السكان من الجزيرة وفق صحيفة " express".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شريط مصور يظهر تصاعد الأدخنة والحمم البركانية والرماد من فوهة "لاسوفرير".

ويعتبر بركان "لاسوفرير"  البركان النشط الوحيد في سانت فينسنت ولم يشهد سوى خمسة ثورانات متفجرة منذ العام 1718، وفقًا للمركز الوطني لإدارة الطوارئ، الذي يقول إنه كان هناك العديد من الثورات البركانية السريعة أو البطيئة في نفس الفترة الزمنية، وكان أحدثها في ديسمبر 2020.


بركان

بركان لاسوفرير

جزيرة سانت فينسنت

حمم بركانية

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