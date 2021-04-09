إحباط محاولة تهريب 51 جنيها ذهبيا بمطار القاهرة أخفاها راكب على جسده.. صور

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة تهريب 51 جنيها ذهبيا، اخفاها راكب مصرى على جسده، وذلك فور وصوله من إيطاليا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران، والقادمة من ميلانو، اشتبه عبد العال نعمان مدير ادارة الجمارك فى راكب مصرى، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، طلب تامر قاسم مدير الحركة بالصالة وضع حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، قام كل من عماد صلاح وهاني محمود مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، وتم ضبط 51 جنيه ذهب اخفاها علي جسده.

أمر عبد العال نعمان مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.