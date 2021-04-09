اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أبريل 2021 11:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحباط محاولة تهريب 51 جنيها ذهبيا بمطار القاهرة أخفاها راكب على جسده.. صور

الجمعة، 09 أبريل 2021 11:00 ص
إحباط محاولة تهريب 51 جنيها ذهبيا بمطار القاهرة أخفاها راكب على جسده.. صور رجال الجمارك و المضبوطات
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، من ضبط محاولة تهريب 51 جنيها ذهبيا، اخفاها راكب مصرى على جسده، وذلك فور وصوله من إيطاليا، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه. 
 
أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة  مصر للطيران، والقادمة من ميلانو، اشتبه عبد العال نعمان مدير ادارة الجمارك فى راكب مصرى، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، طلب تامر قاسم مدير الحركة بالصالة وضع حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة، قام كل من عماد صلاح وهاني محمود مأمورا الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، وتم ضبط 51 جنيه ذهب اخفاها علي جسده.
 
أمر عبد العال نعمان مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
 
IMG-20210409-WA0001
 

جمارك

مطار القاهرة

تهريب

جنيه ذهب

مصر للطيران

ميلانو

محضر ضبط جمركي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة