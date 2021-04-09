أوروجواى تفتتح مركزا حديثا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا داخل السيارات..فيديو وصور

كتب محمد شعلان

دشنت أوروجواي مركزا حديثا لتطعيم المواطنين بلقاحات كورونا في مطار كاراسكو الدولي القريب من العاصمة مونتفيديو، وهم داخل السيارات، وبدأت أوروجواي حملة تطعيم مواطنيها ضد "كوفيدـ19" في هذا المركز الحديث في مطار كاراسكو الدولي القريب من العاصمة، في وقت بلغ فيه عدد الإصابات بالمرض رقما قياسيا ناهز 3935 حالة خلال 24 ساعة.

وعرضت شبكة "يورو نيوز"، فيديو لانتشار أفراد الأطقم الطبية في مركز التطعيم بمطار كاراسكو، بينما يحصل المارة في سياراتهم على اللقاح دون النزول من السيارات، ويتلقى السكان جرعات التلقيح في المركز، دون التحرك من سياراتهم بطريقة يتلقون وفقها جرعات لقاح كورونا بطريقة أمانة وبتنسيق أكثر سرعة.



تلقى اللقاح داخل السيارات



مركز اللقاحات

وتعد أوروجواى واحدة من أوائل دول أمريكا الجنوبية التى قامت بإنشاء جواز سفر صحى، ومنذ بداية أبريل الجارى قامت بتقييم إنشاء جواز سفر صحى، حيث يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل أو الذين أصيبوا بالفيروس مغادرة البلاد ودخولها لأغراض سياحية، وذلك بسبب استمرار الحدود مغلقة خوفا من انتشار الوباء فى البلاد، ولهذا يتم إنشاء تطبيق Coronavirus Uy من أجل اعادة فتح الحدود مرة أخرى فقط لمن يملك هذه الشهادة الصحية.



تطعيم المواطنين باللقاحات



اللقاح داخل السيارات

وبعد مرور عام تقريبًا، ومع قيام أوروجواى بعملية التطعيم، أصبح الطلب جاهزًا للتحول إلى مستند رقمي يسمح لجميع الأروجوانيين بالتصديق على درجة التحصين الخاصة بهم.

وأوضح نيكولاس جودال، مدير شركة Genexus لتكنولوجيا المعلومات والمتعاون مع حكومة أوروجواى في تطوير التطبيق، أن التطبيق أضاف علامة تبويب تسمى "حالتي"، حيث يمكنك التحقق من اللقاحات التي تم تلقيها ، إذا كان الشخص أصيب بالفعل بالفيروس ، وقت الخروج من المستشفى ونتائج الفحوصات التي تم إجراؤها، ويسمح التطبيق بالتوصيل بسجلات وزارة الصحة العامة في أوروجواى بذلك يظهر التدريب تلقائيًا في ملف تعريف المستخدم ويمكن اعتباره شهادة رسمية صادرة عن دولة أوروجواى.