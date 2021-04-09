أمن المنافذ يضبط 36 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط عدد (7) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار دراجات نارية)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (36) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط عدد (1915) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (185) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.