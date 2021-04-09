أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الجمعة، وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو.
-البطاطس 4.5 جنيه .
-البصل الأبيض 4.5 جنيه.
-البصل الأحمر بـ 6.5 جنيه.
-الكوسة بـ 9 جنيهات.
-الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ 8 جنيهات.
والجوافة بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ 9.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 10جنيهات.
-الفلفل الألوان 30 جنيها .
-الليمون بـ 24 جنيها.
-الفاصوليا الخضراء بـ 14 جنيها.
-التفاح السكرى بـ26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 9.5 جنيه.
-اليوسفى بـ9 جنيهات.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.
- البسلة بـ 8 جنيهات.
البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه.
-البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة