أسرة مريضة تعتدى على طبيب داخل قسم العزل بمستشفى السنطة في الغربية

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة السنطة، بتعدي أهل مريض على طبيب العظام المتواجد في قسم العزل.

وتبين من خلال التحريات أن الطبيب تعرض للاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل المرافقين لأحد المرضى الموجودين بقسم العزل داخل المستشفى، حيث قام أهل المريضة بضرب الطبيب بشدة مما أدي الي اصابته بكسور في يديه الاثنتين، وذلك بسبب محاولة الطبيب إقناع أهل المريضة بوضع مريضة أخرى وعزلها برفقة قريبتهم وهو الأمر الذي رفضه أهل المريضة بشدة وتعنتوا معه وحينما اعترض الطبيب على موقفهم تعدوا عليه بالضرب والسباب.

وتم تحرير محضر رقم المحضر 7370 لسنة 2021 جنح مركز شرطة السنطة، حيال تلك الواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.