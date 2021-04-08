وكالة إيطالية تعلن ظهور سلالة جديدة من كورونا فى سردينيا

فاطمة شوقى

قالت مستشفى بوليكلينيكو الجامعي في كالياري، إن أحد مختبراته قد حدد سلالة جديدة والتى وصفتها بأنها "نادرة" من فيروس كورونا فى مدينة سردينيا الإيطالية، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

ولفتت المستشفى إلى انه في الوقت الحالي، لا توجد تقارير أخرى عن السلالة ، A.27 ، في إيطاليا ولكن كانت هناك حالات في دول أوروبية أخرى مثل سلوفينيا وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه تم العثور على البديل في 18 مارس في أربعة مرضى كالياري ، توفي أحدهم ، بفضل منصة التسلسل الجيني الجديدة.

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية عن تسجيل 627 حالة وفاة و13708 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعد أن سجلت يوم أمس 421 وفاة و7767 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الوفاة منذ انتشار الوباء في فبراير من العام الماضي يبلغ 112374، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم.

أما إجمالي حالات الإصابة بالفيروس فيبلغ 3.7 مليون حالة حتى الآن، وقالت وزارة الصحة إنه تم إجراء حوالي 339939 اختبارا لكوفيد-19 في اليوم الماضي، مقارنة بـ112962 في اليوم السابق.

وشهدت إيطاليا أمس يوما من التوتر والاحتجاجات من قبل التجار وأصحاب المطاعم والباعة الجائلين الذين خرجوا فى مظاهرات فى عدة مدن إيطاليا احتجاجا على القيود الحكومية بسبب فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "كورييرى دى لا سيرا" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدن الإيطالية شهدت اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة أمام مجلس النواب وتوترات فى كثير من المدن وذلك مع متظاهرين بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.