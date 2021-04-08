وزير خارجية أمريكا يؤكد للعاهل الأردنى تضامن الولايات المتحدة مع المملكة

كتب: أحمد جمعة

تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي أكد تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة الملك عبدالله، والشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين.

وفى سياق متصل، تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أمس، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب خلاله عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة العاهل الأردنى، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.