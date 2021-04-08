اليوم السابع
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ضمن مبادرة حياة كريمة..

وزير القوى العاملة يبدأ جولته بالفيوم لتسليم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة

الخميس، 08 أبريل 2021 10:19 ص
وزير القوى العاملة يبدأ جولته بالفيوم لتسليم وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

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واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس ، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور خلالها محافظة الفيوم، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"  التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، والعمالة غير المنتظمة، لشمولهم ضمن منظومة متكاملة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.
 
وقد استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وزير القوى العاملة فى بداية جولته بالمحافظة، حيث من المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ  بتسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وفاءً لما وعد به  الوزير فى هذا الخصوص، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وعلي أبو الحسن مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة.
 
 ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال الزيارة  بتسليم  وثائق التأمين علي الحياة للعمالة غير المنتظمة و المسجلة بقاعدة بيانات المديرية القوى العاملة، وذلك  ضد الحوادث الشخصية حيث تغطي الوثيقة الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبي.
 
كما يلتقي الوزير والمحافظ العمالة المصرية العائدة الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة لهم ، وتسليم عداداً من عقود العمل لذوي الهمم والعزيمة ، فضلا عن تسليم شهادات إتمام دورات التدريب المهني  للمتدربين علي مهن التفصيل والخياطة والكهرباء بالوحدة المتنقلة التابعة لوزارة القوي العاملة .
 
 

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