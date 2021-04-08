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وزير الدفاع الإيطالى: وقف إطلاق النار فى ليبيا يهدده المرتزقة والمليشيات

الخميس، 08 أبريل 2021 08:44 م
وزير الدفاع الإيطالى: وقف إطلاق النار فى ليبيا يهدده المرتزقة والمليشيات الميليشيات المسلحة فى ليبيا - أرشيفية
كتب : أحمد جمعة

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أشار وزير الدفاع الإيطالى، لورينزو جويريني، إلى "هشاشة" وقف إطلاق النار في ليبيا، على الرغم من التقدم المحرز على الصعيد السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وقال المسؤول الإيطالى فى جلسة استماع مشتركة مع لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ في روما اليوم الخميس: "تجرى في ليبيا عملية سياسية حساسة تطورت على خلفية وقف إطلاق نار هش يهدده وجود مرتزقة أجانب ومليشيات".

كما أكد أن "إيطاليا ستواصل تحفيز مزيد من الاهتمام تجاه الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي وستكون بالتأكيد رائدة في أي مبادرات سيتم إطلاقها لتحقيق الاستقرار في المنطقة ليس فقط القريبة من السواحل الإيطالية ولكنها حيوية أيضا للمصالح الوطنية".

وفي سياق آخر، أشار جويريني إلى موافقة السلطات الأمريكية على تزويد حاملة الطائرات الإيطالية (Nave Cavour) بمقاتلات "إف-35"، وهذا "سيسمح لإيطاليا بالانضمام إلى تلك المجموعة الصغيرة من الدول القادرة على تشغيل مقاتلات الجيل الخامس على حاملة طائرات".

 


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