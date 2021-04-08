اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يصل الغربية لافتتاح أعمال تطوير سكك حديد طنطا

الخميس، 08 أبريل 2021 10:21 ص
وزير التنمية المحلية يصل الغربية لافتتاح أعمال تطوير سكك حديد طنطا وزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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وصل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، منذ قليل إلى محافظة الغربية، في إطار زياراته الميدانية لمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات الجارية التي تهم المواطنين في كافة المجالات والقطاعات الحيوية، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ .
 
ومن المقرر أن يقوم اللواء محمود شعراوى ، بوضع حجر أساس فندق ومنطقة ترفيهية ومطاعم بشارع الجلاء، كما يفتتح أعمال تطوير محطة سكة حديد طنطا وذلك بتكلفة تبلغ حوالى 9 مليون جنيه ، يعقب ذلك تفقد منطقة تطوير كورنيش القاصد وتفقد محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم بطنطا ، كما سيعقب ذلك أيضاً تفقد اللواء محمود شعراوى والدكتور طارق رحمي أعمال تطوير شارع إسكندرية.
 
كما سيتم بعد ذلك تفقد أعمال تطوير منطقة السيد البدوي والتي بلغت تكلفتها  حوالي 18 مليون جنيه ، يعقبها تفقد أعمال إنشاء المجزر الألى بشبشير الحصة .
 
ومن المقرر أن يختتم وزير التنمية المحلية زيارته لمحافظة الغربية بتفقد عدد من قرى برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ومن بينها قرية كفر الدغايدة التابعة لمركز ومدينة زفتي والتي يجري بها توصيل الغاز الطبيعى لمنازل القرية بعد الإنتهاء من عمليات التوصيل في بعض القرى الأخرى التابعة للمركز ، كما سيتم متابعة القوافل والخدمات الطبية التي يجرى تنظيمها لأهالى قرية نهطاي ، بالإضافة لمتابعة مشروع الصرف الصحى بقرية حنون .
 
 

محطة سكة حديد طنطا

وزير التنمية المحلية

اخبار مصر

الغربية

محطة قطار طنطا

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