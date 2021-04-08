اليوم السابع
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وزير التعليم: نحاول بدء امتحانات الثانوية العامة 4 يوليو وإعلان الجداول خلال أيام

الخميس، 08 أبريل 2021 06:37 م
وزير التعليم: نحاول بدء امتحانات الثانوية العامة 4 يوليو وإعلان الجداول خلال أيام الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم: سنحاول أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة الحقيقية يوم 4 يوليو، وسوف نعلن جداول الامتحانات خلال أيام قليلة، وجدول امتحان شهر يونيو المقبل وهو امتحان بمثابة محاكاة كاملة للامتحان الحقيقى سيعلن مع اقتراب موعد الامتحان.
 
وأضاف الوزير في كلمة له بفيديو على صفحته بـ"فيس بوك"، أن "الامتحان التجريبى فى يونيو سيكون من 12 حتى 17 من نفس الشهر ومن خلال الامتحانات التجريبية سوف نطمئن على الشبكات ونتيجة الطلاب متسجلة ونشوف كل البدائل الممكنة والطلاب يصبحوا مستعدين للامتحان الأساسى فى يوليو وامتحان آخر فى أغسطس لمن يريد تحسين مستواه فى مادة يراها وامتحان دور أول لمن لم يصادفه الحظ فى أى مادة من المواد الدراسية".
 

 

 


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

الامتحانات التجريبية للثانوية العامة

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