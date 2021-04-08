اليوم السابع
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وزير الأثار يكرم القائمين على تطوير مسار المومياوات الملكية.. صور

الخميس، 08 أبريل 2021 01:34 م
وزير الأثار يكرم القائمين على تطوير مسار المومياوات الملكية.. صور وزير الأثار يكرم القائمين على تطوير مسار المومياوات الملكية
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل التكريم الذى أقامه الدكتور خالد العنانى وزير الأثار، لعدة جهات المشاركة فى تنظيم حفل نقل المومياوات الملكية بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط .
 
وأشاد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار خلال الحفل بالجهد الذى بذلته الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، والذى جعل شوارع القاهرة تبدو فى أبهى صورة تليق بحجم الحدث، مؤكدًا أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة كان شريكًا أساسياً فى ظهور الحدث بهذا الشكل الذى أثار فخر المصريين .
 
وأضاف وزير الآثار أن جميع العاملين بمحافظة القاهرة بذلوا جهدًا كبيرًا بدافع وطنى فى المقام الأول .
 
شمل التكريم اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية .
 
وزير الأثار يكرم القائمين على تطوير مسار المومياوات الملكية (1)
وزير الأثار يكرم القائمين على تطوير مسار المومياوات الملكية (1)

وزير الأثار يكرم القائمين على تطوير مسار المومياوات الملكية (2)
وزير الأثار يكرم القائمين على تطوير مسار المومياوات الملكية (2)

وزير الأثار يكرم القائمين على تطوير مسار المومياوات الملكية (3)
وزير الأثار يكرم القائمين على تطوير مسار المومياوات الملكية (3)

 


القاهرة

المومياوات الملكية

مسار المومياوات

الاثار

متحف الحضارات

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