وزيرة الصحة: هناك زيادة فى إصابات كورونا بمحافظات الصعيد

كتب سيد الخلفاوى

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن معدل الإصابات الأسبوعية مستقر منذ 6 أسابيع إلى حد ما، وهناك زيادة فى محافظات الصعيد، وأن محافطة كفر الشيخ بها زيادة 34% والشرقية 14% وقنا 30% ومقارنة بالعام الماضى.

وأضافت وزيرة الصحة خلال المؤتمر المنعقد الآن لاستعراض مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر، والإرشادات الوقائية خلال شهر رمضان الكريم، إلى أن العام الماضى كان هناك انخفاضاً بمعدل زيارات البقالة بنسبة 24% وحاليا زاد المعدل إلى 54% وهذا العام المواطنون يتحركون أكثر مع حلول شهر رمضان، مطالبة بالمزيد من الإجراءات الاحترازية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أكد أنه لا بد أن نحافظ على المكتسبات التي وصلنا لها في وضع مصر بالنسبة لدول العالم حول أعداد الإصابات بكورونا، حيث إن مصر من أقل الدول إصابات بالفيروس، متابعا: نحن على أعتاب الموجة الثالثة من الفيروس، وهناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بكورونا.