وزيرة الصحة تعرض اليوم خطة الإرشادات الوقائية من كورونا خلال شهر رمضان

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أكد أنه لا بد أن نحافظ على المكتسبات التي وصلنا لها في وضع مصر بالنسبة لدول العالم حول أعداد الإصابات بكورونا، حيث إن مصر من أقل الدول إصابات بالفيروس، متابعا: نحن على أعتاب الموجة الثالثة من الفيروس، وهناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بكورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر حصلت على اللقاحات، وكل يوم هناك مواطنون تتلقى لقاح كورونا، وهذا ليس معناه أن نتوقف عن اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

واستطرد متحدث وزارة الصحة أنه من الملاحظ التخلى عن اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الماسك والتواجد في التجمعات الكبيرة، متابعا: الدولة تؤدى دورها بالحفاظ على المواطن وصحته ويبقى دور المواطن هو الأهم والفيصل في اتباع الإجراءات الاحترازية والبعد عن التجمعات.