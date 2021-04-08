اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أبريل 2021 09:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الصحة تعرض اليوم خطة الإرشادات الوقائية من كورونا خلال شهر رمضان

الخميس، 08 أبريل 2021 09:00 ص
وزيرة الصحة تعرض اليوم خطة الإرشادات الوقائية من كورونا خلال شهر رمضان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ظهر اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، لاستعراض مستجدات الوضع الوبائى لفيروس كورونا فى مصر، والإرشادات الوقائية خلال شهر رمضان الكريم.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أكد أنه لا بد أن نحافظ على المكتسبات التي وصلنا لها في وضع مصر بالنسبة لدول العالم حول أعداد الإصابات بكورونا، حيث إن مصر من أقل الدول إصابات بالفيروس، متابعا: نحن على أعتاب الموجة الثالثة من الفيروس، وهناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بكورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر حصلت على اللقاحات، وكل يوم هناك مواطنون تتلقى لقاح كورونا، وهذا ليس معناه أن نتوقف عن اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

واستطرد متحدث وزارة الصحة أنه من الملاحظ التخلى عن اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الماسك والتواجد في التجمعات الكبيرة، متابعا: الدولة تؤدى دورها بالحفاظ على المواطن وصحته ويبقى دور المواطن هو الأهم والفيصل في اتباع الإجراءات الاحترازية والبعد عن التجمعات.

 


الصحة

كورونا

وزيرة الصحة

المصابين بكورونا

عدد إصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة الصحة تعرض غدا مستجدات الوضع الوبائى لكورونا وإرشادات الوقاية فى رمضان

الأربعاء، 07 أبريل 2021 09:06 م

الصحة: إصدار شهادات فحوصات المقبلين على الزواج إلكترونيا وربطها بمجمع الوثائق المؤمنة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 09:03 م

اليوم العالمى للصحة.. مبادرة الرئيس للكشف عن ضعف السمع تفحص 1.2 مليون طفل

الأربعاء، 07 أبريل 2021 01:18 م

يوم الصحة العالمى2021 .. انجازات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار فى 3 سنوات: إجراء 835 ألف عملية جراحية.. تشكيل فريق لتقييم أداء المبادرة.. ونظام لتتبع المدد الزمنية بين تسجيل المواطن وإجراء الجراحة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 12:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة