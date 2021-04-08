وزارة التخطيط تشارك في ندوة الجامعة البريطانية حول فرص التدريب

كتبت أسماء أمين

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في أميرة حسام، معاون الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، في الندوة التي نظمتها لجنة خدمة المجتمع بكلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة البريطانية عن الفرص التدريبية المختلفة.

وخلال مشاركتها، استعرضت معاون وزيرة التخطيط أبرز الفرص والبرامج التدريبية التى تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- للموظفين والشباب وطلاب الجامعات.

وقالت حسام، إن البرامج التدريبية التي يتم تقديمها تأتي في إطار الحرص على التواصل الدائم مع الشباب والسعي لتدريبهم وثقل مهاراتهم، مشيرة إلى أهمية توجيه الدعم للشباب وإشراكهم في عملية صنع القرار.

كما لفتت أميرة حسام خلال مشاركتها إلى المبادرات التي أطلقتها وزارة التخطيط والتي استهدفت الشباب مثل مبادرة "كُن سفيرًا" التي تهدف إلى التوعية بأهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة الاستدامة بين الشباب، علاوة على مشروع رواد 2030 وما يتضمنه من برامج تتيح للشباب التعرف على فكر ريادة الأعمال وتمكينهم من تنفيذ مشروعاتهم على أرض الواقع، هذا بالاضافة إلى المنصة التعليمية "استدامة" التابعة للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والتي تتيح العديد من البرامج التدريبية للتعلم عن بعد.

وأشارت معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة إلى أهمية فكرة الندوة، مؤكدة ضرورة عقد مثل هذه الندوات بشكل دوري لربط الشباب والطلاب بالمؤسسات الحكومية وتوعيتهم بالأنشطة المختلفة التي تقدمها الوزارات لدعم الطلاب وثقل مهارتهم.