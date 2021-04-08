نائب ترامب يكتب مذكراته.. و"جارديان": بنس وقع العقود مقابل 4 ملايين دولار

كتبت: نهال أبو السعود

يعتزم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب كتابه مذكراته بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، مشيرة إلى أنه وقع عقود لكتابة تلك المذكرات مقابل ملايين الدولارات على أن تكون فى جزئين.

وقالت الصحيفة فى تقرير لها، إن مذكرات بنس التى لم يضع لها عنواناً حتي الان، من المقرر صدورها في 2023، مقابل مبلغ ربما يصل لـ4 ملايين دولار.

وعلق بنس على مذكراته فى بيان: "أنا ممتن لإتاحة الفرصة لي لأروي قصة حياتي في الخدمة العامة للشعب الأمريكي، من الخدمة في الكونجرس إلى مكتب حاكم ولاية إنديانا ونائب رئيس الولايات المتحدة".

وأعلنت سايمون اند شوستر وهي الشركة التي تعاقدت مع بنس أنه وقع أيضًا على كتاب ثاني لكنه لم يقدم تفاصيل على الفور، ويعتبر بنس هو أول مسؤول رئيسي في إدارة ترامب يعقد صفقة معلنة منذ أن ترك منصبه فى يناير على الرغم من أن مستشارة البيت الأبيض السابقة كيليان كونواي ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو من بين أولئك الذين يقال إنهم يعملون في الكتب.

من المحتمل أن تخضع مذكرات بنس لتوترات، وبين الديمقراطيين وغيرهم ممن عارضوا ترامب، يُنظر إلى بنس على على أنه الحليف المخلص والمتواطئ لترامب، ومن جانبهم عارض مؤيدو ترامب وترامب نفسه عدم تدخله في 6 يناير خلال تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن الرئاسي.

قالت دانا كانيدي ، نائبة رئيس سايمون اند شوستر ، إن كتاب بنس سيكون "مفعمًا بالحيوية".