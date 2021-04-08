اليوم السابع
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مصرع عامل بعد تناوله جرعة هيروين زائدة فى شبين القناطر بالقليوبية

الخميس، 08 أبريل 2021 05:41 م
مصرع عامل بعد تناوله جرعة هيروين زائدة فى شبين القناطر بالقليوبية مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى مدمن هيروين مصرعه، إثر تناوله جرعة زائدة، بمدينة شبين القناطر بالقليوبية، وتم نقل الجثة إلى مسشتفى شبين القناطر العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وبالعرض على النيابة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لفحص وتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول "أ.ع"، 39 عاما، عامل، جثة هامدة بعد تناوله جرعة هيروين زائدة.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى مدمن مخدرات، تناول حقنة هيروين ولقي مصرعه وتم نقله للمستشفى وقررت النيابة تشريح الجثة والدفن بعد ذلك.

 


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امن القليوبية

مصرع مدمن

جرعة هيروين زائدة

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