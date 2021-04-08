مصرع سائق فى حادث تصادم سيارة و"توك توك" بمنطقة السلام

كتب عبد الرحمن سيد

لقى سائق مصرعه، فى حادث تصادم توك توك وسيارة ملاكى بمنطقة السلام، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث بعد ظهور كثافات مرورية، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى السلام بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.