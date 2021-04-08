اليوم السابع
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مديرة صندوق النقد الدولى: العالم سيفقد 21 تريليون دولار حتى 2022 بسبب كورونا

الخميس، 08 أبريل 2021 02:00 م
مديرة صندوق النقد الدولى: العالم سيفقد 21 تريليون دولار حتى 2022 بسبب كورونا كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى
كتب سمير حسنى

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توقعت كريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن يفقد العالم 21 تريليون دولار من الآن وحتى 2022 بسبب جائحة كورونا، مؤكدة أن دخل الفرد سيبقى أقل من مستويات ما قبل الجائحة، مضيفة: أولويتنا تقديم التمويل الطارئ للدول التى تأثرت بالجائحة".

 

وأشادت مديرة صندوق النقد الدولى فى لقاء مع CNBC عربية، بدور البنوك المركزية فى التقليل من التداعيات والتأثيرات السلبية للجائحة، قائلة: "البنوك المركزية لعبت دورا هاما ورئيسيا أثناء الجائحة"، مشيرة إلى أن الصندوق قدم الدعم للدول التي تسعى للإصلاح مثل مصر والأردن.


صندوق النقد الدولي

كورونا

جائحة كورونا

مصر

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