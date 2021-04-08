محافظ القاهرة يوزع سلعا غذائية على أسر بالدرب الأحمر وروضة السيدة

كتب سيد الخلفاوى

وزع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، كراتين المواد التموينية التى تحوى السلع الاساسية على عدد من الأسر بمنطقة الدرب الأحمر ثم زار عدد من الوحدات السكنية بمشروع روضة السيدة زينب وقام بتوزيع المواد التموينية على الأسر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشاد محافظ القاهرة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى توفير حياة كريمة للمواطنين مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين، مؤكدا أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم الدعم المادى والمعنوي لكافة الجمعيات الأهلية الجادة.

رافق محافظ القاهرة اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وسيد محمد مدير مديرية التضامن الاجتماعى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومنطقة الدرب الأحمر من المناطق التى سيتم تطويرها ضمن مشروع الدولة لاستعادة منطقة القاهرة التاريخية لرونقها القديم، وروضة السيدة هى أحد المناطق التى أقامتها الدولة بديل للعشوائيات من أجل توفير حياة كريمة لقاطنيها.