اليوم السابع
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محافظة القاهرة تنظم زيارة لأهالى الأسمرات وروضة السيدة إلى متحف الحضارات

الخميس، 08 أبريل 2021 03:29 م
محافظة القاهرة تنظم زيارة لأهالى الأسمرات وروضة السيدة إلى متحف الحضارات محافظة القاهرة تنظم زيارة لأهالى الأسمرات وروضة السيدة لمتحف الحضارات
كتب سيد الخلفاوى

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نظمت محافظة القاهرة جولة تفقدية لأبناء المحروسة والأسمرات وروضة السيدة لزيارة متحف الحضارة المصرية بالفسطاط الذى تم افتتاحه فى حفل أسطورى السبت الماضى ليتعرفوا على مقتنيات المتحف.
 
وأكد محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى لنشر الوعي الثقافي والوطني بين الجيل الصغير من أبناء المناطق التى تم تطويرها، مشيرًا إلى استمرار تعاون المحافظة مع كافة أجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات التى من شأنها التأثير الإيجابى على جودة الحياة المقدمة للمواطنين القاطنين بالمساكن بديل العشوائيات إيمانًا من الدولة بأحقية هؤلاء في أن ينعموا بحياة كريمة بديلا عن المناطق العشوائية.
 
ووزع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم كراتين المواد التموينية التى تحوى السلع الاساسية على عدد من الأسر بمنطقة الدرب الأحمر ثم زار عدد من الوحدات السكنية بمشروع روضة السيدة زينب وقام بتوزيع المواد التموينية على الأسر بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تفعيلًا لمبادرة "حياة كريمة" التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
 
وأشاد محافظ القاهرة بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهليةلتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى توفير حياة كريمة للمواطنين مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين.

القاهرة

متحف الحضارات

المتحف القومي للحضارات

المحروسة

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