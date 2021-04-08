اليوم السابع
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محافظة القاهرة تطور شارع محور زهراء المعادى حتى كارفور.. صور

الخميس، 08 أبريل 2021 03:17 م
محافظة القاهرة تطور شارع محور زهراء المعادى حتى كارفور.. صور تطوير شارع محور زهراء المعادى
كتب سيد الخلفاوى

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تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محور الزهراء بالمعادى بنطاق حى البساتين ( شارع البنوك)، حيث يتم توسعة الشارع ورصفه بالإضافة إلى تنفيذ عمل بردورات كما تشمل اعمال التطوير رفع كفاءة الانارة من بداية التقاطع مع شارع الخمسين حتى كارفور، وانشاء جزيرة تتوسط الطريق وذلك لتحسين الحركة المرورية ولتفادى الكثافة المرورية بهذه المنطقة ولعدم تكرار الاختناق المرورى 
 
وأكدت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أنه تتم حاليا اعمال رفع كفاءة شارع محور الزهراء (شارع البنوك) حيث يعد هذا الشارع من المحاور الرئيسية والذى يربط بين شارع الخمسين والطريق الدائرى عبر نفق كارفور وذلك بتوسعة الشارع ورفع كفاءته وزيادة الإنارة وجعلها من الجانبين وتحويل الشارع إلى اتجاهين على أن يكون عرض الاتجاه الواحد 11.5 متر وكذلك رفع كفاءة الأرصفة الجانببة لكى تناسب الشكل الحضارى.
 
ووجهت جيهان عبد المنعم بضرورة الاهتمام بتطوير الميادين والحدائق ووضعها ضمن خطة التطوير، كما أكدت نائب المحافظ على مراعاة تكثيف حملات النظافة والاشغالات ورفع اى مخلفات اول بأول بهذه المنطقة لاستكمال الشكل الحضارى والجمالى.
 
محافظة القاهرة (1)
 

محافظة القاهرة (3)
 

 


محور الزهراء

المعادي

البساتين

القاهرة

شارع الخمسين

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