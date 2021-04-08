وقال قوجيل ،في تصريحات له خلال جلسة مجلس الأمة اليوم، إن "المواطنين مدعوون للإدلاء بأصواتهم في التشريعيات القادمة في كنف الاحترام التام لأبجديات الديمقراطية وحرية التعبير"، وحثهم على عدم الانصياع إلى من أسماهم "هواة الاصطياد في الماء العكر".



وأشاد قوجيل بما جاء في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون، مؤكدا أن قراراته "ليست من قبيل العبث "، داعيا كل الغيورين على وحدة الجزائر واستقلالها واستقلالية قرارها السياسي إلى الاقتداء بأسلافهم الشهداء والمجاهدين إبان الثورة التحريرية والعمل على نبذ خلافاتهم وجعلها وراء ظهورهم.



وقال صالح قوجيل إن "المصلحة العليا للوطن تقتضي الترفع عن كل الخلافات والتباين في وجهات النظر".