لبنان: توصية بمنع التجول من الـ7 مساء وحتى الـ5 فجرا طيلة شهر رمضان

بيروت (أ ش أ)

أوصت السلطات اللبنانية المختصة بمتابعة تطور انتشار فيروس كورونا في البلاد، باتخاذ قرار بفرض حظر تجول تام طيلة شهر رمضان المقبل، يبدأ اعتبار من الـ7 مساء وحتى الـ5 فجرا، واتخاذ إجراءات مشددة في شأن عمل الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وذلك للحد من تفشي الوباء، وذلك في ضوء نسب الانتشار المرتفعة في عموم المحافظات اللبنانية.

وتضمنت التوصيات التي وضعتها لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، منع الولائم والخيم والإفطارات الرمضانية، ووجوب استحصال الهيئات والجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع وجبات الإفطار للصائمين على إذن من المنصة الإلكترونية المخصصة بمنح الأذون المسبقة للراغبين في التنقل في الأماكن القابلة للاكتظاظ.

وشملت التوصيات الطلب من المرجعيات الدينية الوطنية التحذير من مغبة عدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا خلال شهر رمضان، واتخاذ إجراءات مشددة في دور العبادة أثناء إقامة صلوات وخطب الجمعة ضمن نسبة 30% من قدرتها الاستيعابية على أن يستحصل المصلون على إذن ذهاب من المنصة.