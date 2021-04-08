اليوم السابع
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كان يهرب من حرارة الجو.. التحريات تكشف كواليس غرق طفل بالرياح التوفيقى

الخميس، 08 أبريل 2021 03:00 ص
كان يهرب من حرارة الجو.. التحريات تكشف كواليس غرق طفل بالرياح التوفيقى غرق طفل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في واقعة مصرع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، غرقا بمنطقة منشأة القناطر، إلى أن الضحية خلال استحمامه بترعة الرياح التوفيقي بصحبة أصدقائه، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وأن أصدقائه حاولوا إنقاذه إلا أنهم عجزوا عن مساعدته.

وكشفت التحريات أنه بعد مرور ما يقرب من يومين على غرق الطفل، ظهرت جثته طافية بالمياه، بمنطقة أو غالب، وتمكن عدد من المواطنين من انتشالها، وتم نقلها إلى مستشفى منشأة القناطر المركزي.

وتبين من خلال توقيع الكشف الطبي بواسطة مفتش الصحة، أن الوفاة نتيجة الغرق، ولا توجد أى شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد تعرض طفل للغرق خلال السباحة بترعة الرياح التوفيقي، وتوصل رجال المباحث لهوية الطفل، وتبين إقامته بقرية تابعة لدائرة المركز، وتم استدعاء أفراد أسرته، والاستماع لأقوالهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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