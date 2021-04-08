فرنسا تفرض ارتداء الكمامات على شواطئ نيس وفى الأماكن المفتوحة

كتب أحمد علوى

أعلنت السلطات الفرنسية وضع الشواطئ فى ألب ماريتيم ومدينة نيس بشكل عام تحت إلزام القيود المفروضة من أجل التصدى لوباء كورونا المنتشر فى البلاد.

وأصدرت المدينة قرارًا ينص على أن "ارتداء القناع إلزامي لأي شخص يبلغ من العمر أحد عشر عامًا فأكثر في جميع بلديات المقاطعة، على أن يستمر القرار حتى 3 مايو المقبل فى المساحات الخضراء والمناطق الحضرية والساحلية (الشواطئ)" .

وأشارت المدينة إلى أن الالتزام "لا ينطبق على الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة البدنية أو الرياضية". لكن من الضرورى أن يكون بحوزته قناع فى حالة توقفه عن النشاط.

واتخذت المدينة هذا القرار بالنظر إلى ضرورة الحد من انتشار الفيروس. وتشير إلى أن: "ارتداء الكمامة يرجح أن يحد من مخاطر انتشار الفيروس في الأماكن العامة التي تتميز بتركز الناس".

كما ينص المرسوم على أنه من الضرورى من أجل الوضوح والاتساق، فرض ارتداء القناع على الفضاء العام بأكمله والأماكن العامة أو الوصول إلى عامة البلديات حيث توجد عدة مناطق معرضة لخطر التلوث، وتشمل المحافظة، ثمانية عشر مدينة معنية، وأن أى شخص لا يمتثل لهذا الإجراء يتعرض لغرامة قدرها 135 يورو.