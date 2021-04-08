ضبط راكب حاول تهريب خصلات شعر طبيعية وسجائر بمطار القاهرة

كتب محمود عبد الغنى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب حاول تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعي مخبأة داخل الملابس وسط الحقائب ومعهم بنفس الطريقة كمية من السجائر داخل كراتين بسكوت.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر الراكب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسومًا وضرائب جمركية.

وطلب وائل محمد إمبابي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 من الراكب وضع حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف منشاوي يوسف مأمور الجمرك وسامح سيد رئيس القسم والذي تلاحظ لهما وجود اشياء مخبأة داخل الملابس وداخل كراتين، قام صبحي ربيع مدير الجمرك بتكليف عماد سيد حسين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن المضبوطات المذكورة، أمر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.