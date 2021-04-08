صحيفة: بيرو تعتقل الشريك السابق لبابلو إسكوبار بتهمة تهريب وتجارة المخدرات

فاطمة شوقى

اعتقلت سلطات بيرو بالتعاون مع نظيرتها البوليفية أحد أباطرة المخدرات فى أمريكا اللاتينية، وهو الشريك السابق لأكبر تاجر مخدرات بابلو إسكوبار، وفقا لصحيفة "الاسبيكتاتدور" المكسيكية.



المتهمين بتجارة المخدرات

وتمكنت مديرية مكافحة المخدرات ووكالة مكافحة المخدرات D.E.A ، بالتعاون مع السلطات البيروفية ، من القبض على ستة أعضاء في منظمة دولية مكرسة لنقل شحنات كبيرة من الكوكايين من بوليفيا وبيرو إلى الولايات المتحدة، ومن بين أولئك الذين تم القبض عليهم خورخي روكا سواريز، المعروف باسم تيكو باجا أو خورخي روكا ، تاجر مخدرات بوليفي مشهور أصبح بحلول الثمانينيات أحد الشركاء الرئيسيين لعصابة ميديلين وصديق بابلو إسكوبار.



المتهمين

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم القبض خلال العملية المسماة "الأنديز" والتى تم تنفيذها في وقت واحد في مدينتي بوجوتا (كولومبيا) وليما (بيرو)، بالإضافة إلى تيكو باجا "Techo Paja"، على روبرتو مويسيس بانزر ، وجيسون مونتانيو فرنانديز ، وعمر روخاس إتشيفيريا ، وقيصر عمر كويلار بيريز (جميعهم من بوليفيا) ورومولو راميريز رودريجيز (مواطن بيروفي) وكان يعمل هؤلاء الأشخاص، وفقًا للتحقيق، فى نقل الكوكايين من بيرو وبوليفيا، فى طائرات غادرت من مدارج سرية فى شمال بوليفيا.

وكانت الشحنة فى طريقها إلى أمريكا الوسطى، وكانت وجهتها النهائية في الولايات المتحدة. ولتحقيق الهدف، استخدموا مسؤولين رسميين سهلوا دخول وخروج الطائرات المذكورة.

ويشير التحقيق الذى أجرته السلطات إلى أن المعتقلين عملوا بطريقة واضحة، وكان لكل منهم وظيفة داخل المنظمة، وتم الاعتراف بـ "Jorge Roca" أو "Techo de Paja" كقائد، وافترض أنه مسؤول عن شحن شحنات كبيرة من المخدرات إلى الولايات المتحدة ، كما كان يُعتبر أيضًا أحد أكبر مهربي المخدرات في بوليفيا.

وحُكم على تيكو باجا بأكثر من 27 عامًا في الولايات المتحدة منذ 13 ديسمبر 1990 ، بتهمة الاتجار بالمخدرات. في أبريل 2018 ، بعد أن أكمل عقوبته في الولايات المتحدة ، واحتُجز في سجن سان بيدرو دي لاباز ، في بوليفيا ، ليقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة تهريب المخدرات. ومع ذلك ، بعد أسبوعين من وجوده في سجن سان بيدرو ، طلب الإذن لتلقي الرعاية الطبية في مركز صحي وهرب. واتبعت سلطات الولايات المتحدة والشرطة الوطنية في بيرو وكولومبيا مساره حتى 9 مارس ، حيث ألقت القبض عليه في ليما.