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شرطة المسطحات تحرر 52 قضية تلوث بنهر النيل خلال 24 ساعة

الخميس، 08 أبريل 2021 11:39 ص
شرطة المسطحات تحرر 52 قضية تلوث بنهر النيل خلال 24 ساعة شرطة المسطحات
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية من ضبط (عدد 3 مصانع بنطاق قطاع أمن القاهرة)، بمضبوطات بلغت (14٫85 طن مواد غذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية بنطاق قطاع أمن القاهرة.

وأثمرت الجهود في مجال الصحة العامة عن ضبط (عدد 5 مصانع ومخزن "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الشرقية)، بمضبوطات بلغت (343٫8 طن مطهرات – 87 طن مبيدات حشرية – 1000000 كمامة - 62٫5 طن مخلفات ومصنعات بلاستيك - 4٫4 طن غلايات مياة كهربائية - 6٫1 طن صبغة) مغشوشة ومقلدة ومنتهية الصلاحية ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس بنطاق مديرية أمن الشرقية.

وأسفرت الجهود في مجال التفتيش البيئي عن ضبط عدد (5) منشأت صناعية (عدم وجود "سجل بيئى - شهادات صحية" – التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن البحيرة، وفي مجال الأعلاف الحيوانية تم ضبط (مصنع بدون ترخيص بنطاق قطاع أمن القاهرة) بمضبوطات بلغت (80 طن نخالة خشنة"علف حيوانى" بدون ترخيص).                   

وتمكنت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات من ضبط عدد (14) سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق قطاع أمن القاهرة، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (35) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن البحيرة، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (7) وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية نطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (52) قضية (تلويث نهر النيل والمجارى المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن البحيرة.


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