اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أبريل 2021 11:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سى إن إن: الأمريكية صاحبة أطول أظافر فى العالم تقلمها لأول مرة منذ 30 عاما

الخميس، 08 أبريل 2021 10:08 ص
سى إن إن: الأمريكية صاحبة أطول أظافر فى العالم تقلمها لأول مرة منذ 30 عاما صاحبة أطول أظافر فى العالم قبل تقليمها
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن سيدة من ولاية تكساس، صاحبة لقب أطول أظافر فى العالم، أصبح بإمكانها أخيرا أن تفتح الباب دون أن تخشى كسرها.

 فأيانا ويليامز من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية حطمت سجل موسوعة جينيس لأطول أظافر فى عام 2017، حيث بلغ طولها حوالى 19 قدما، حيث كان الأمر ستطلب زجاجتين طلاء أظافر و20 ساعة لوضع المانكير على هذه الأظافر فى هذا الوقت.

وقبل أن تقوم بتقليمها فى هذا الأسبوع، أجرت القياسات الأخيرة، ووصل طول الأظافر 24 قدم و0.7 بوصة، وتطلب وضع المانيكير لها ما بين ثلاث إلى أربع زجاجات على مدار عدة أيام.

 وقامت ويليامز بتقليم أظافرها فى مكتب للأمراض الجلدية فى فورت وورث بتكساس، حيث تم استخدام أداة دوارة كهربائية فى أول تقليم أظافر تقوم به منذ أوائل التسعينيات.

 وقالت ويليامز، بحسب ما ذكرت موسوعة جينيس: "مع أظافرى أو بدونها، سأظل الملكة.. أظافرى لا تصنعنى بل أنا من يصنعها".

 وقالت ويليامز إنها تنوى إطالة أظافرها بطول 6 بوصات فقط، وسيتم عرض أظافرها المقلمة فى أحد متاحف مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

ولم تكن ويليامز قادرة على القيام ببعض الأنشطة بسبب اظافرها مثل غسل الأطباق وفرش الملاءات على الأسرة. وقالت إن هدفها الجديد تشجيع المتحمسين لصناعة التاريخ فى الأظافر على السعى للحصول على لقب موسوعة جينس.

ولا يزال لقب أطول أظافر لامرأة على الإطلاق مسجلا باسم  لى ليموند التى بدأت فى إطالتها منذ عام 1979. وبلغ طولها 28 قدم، إلا أنها فقدت أظافرها فى حادث سيارة فى عام 2009، وفقا لموسوعة جينس.


اطول اظافر فى العالم

موسوعة جينيس

اطالة الاظافر

تكساس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة