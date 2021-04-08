اليوم السابع
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سماع دوي انفجارات بمصفاة للنفط في المكسيك

الخميس، 08 أبريل 2021 04:00 ص
سماع دوي انفجارات بمصفاة للنفط في المكسيك مصفاة للنفط
(وكالات)

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أفادت وسائل إعلام مكسيكية، مساء أمسس الأربعاء، برصد عدة انفجارات في مصفاة النفط "لاسارو-كارديناز-ديل-ريو" في شرق المكسيك، ما أسفر عن اندلاع حريق ضخم في المنشأة.

وذكر شهود عيان أن الانفجار الأول تم تسجيله في المصفاة، الواقعة بمنطقة ميناتيتلان في ولاية فيراكروز بعدما اندلع حريق في جناح شحن وقود الديزل والبنزين، وأضافوا أنه تم سماع دوي 6 انفجارات بشكل عام، ما أدى إلى توسع منطقة الحريق.

ولم تعلق شركة "بيميكس" الحكومية لتكرار النفط، التي تمتلك المصفاة، على الحادث، بينما لم يتم حتى الآن ورود أي تقارير تتحدث عن سقوط قتلى أو مصابين.

 

https://twitter.com/i/status/1379937808031309829

 

https://twitter.com/i/status/1379937950994214914


مصفاة نفط

انفجار

حريق

قتلى مصابين

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