اليوم السابع
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الخميس، 08 أبريل 2021 01:44 م
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سفير المغرب يشيد بدور البرلمان العربى فى دعم القضايا العربية

الخميس، 08 أبريل 2021 12:36 م
سفير المغرب يشيد بدور البرلمان العربى فى دعم القضايا العربية سفير المغرب بالقاهرة أحمد التازي
بيشوى رمزى

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أشاد سفير المغرب بالقاهرة أحمد التازى، بدور البرلمان العربى فى دعم القضايا العربية ومساندة الأشقاء والدفاع عن قضايا المنطقة والتفاعل معها بشكل واضح.
 
وجاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع بين رئيس البرلمان العربي والسفير المغربي بالقاهرة على هامش اجتماع اللجان تمهيدا لجلسة البرلمان المقررة يوم السبت المقبل.
 
وأثنى على الجهود الملموسة والبناءة لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي خلال فترة وجيزة منذ تولى رئاسة البرلمان ومؤكداً في الوقت ذاته دعم بلاده للبرلمان العربي. 
 

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