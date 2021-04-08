وقال مودى، فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "إنديا تى فى" الهندية، اليوم الخميس، إنه تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أن التطعيم يعد من الوسائل القليلة المتوفرة من أجل القضاء على الفيروس، مطالبا الأشخاص المؤهلين لتلقى اللقاح بالحصول على الجرعة فى أقرب وقت؛ من أجل القضاء على الفيروس.

وأشارت القناة إلى أن رئيس الوزراء الهندى كان قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا فى الأول من شهر مارس الماضى.

