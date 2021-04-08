رئيس بعثة الصليب الأحمر: مصر نجحت فى مواجهة كورونا وندعم توزيعها للقاح

قال جيروم فونتانا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، إن مصر أظهرت مواجهة كبيرة لمجابهة كوفيد 19، وبدأت الآن مرحلة جديدة بتوزيع اللقاح وهو ما ندعمه، والآن أمامنا تحديات قريبة المدى، ومن المهم أن نسيطر على الفيروس.

وأضاف جيروم فونتانا، خلال كلمة له بمؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن لجنة الصليب الأحمر قامت بمساعد السجناء فى سوريا وفى اليمن، وتم إنشاء مركز مجانى فى العلاج بعدن، ومصر متفردة ولا نشبه أى دولة أخرى مستشهدا ببيت الشعر "لا شىء يشبهك في العظمة والسمو يا مصر".