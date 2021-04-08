اليوم السابع
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رئيس بعثة الصليب الأحمر: مصر نجحت فى مواجهة كورونا وندعم توزيعها للقاح

الخميس، 08 أبريل 2021 02:58 م
رئيس بعثة الصليب الأحمر: مصر نجحت فى مواجهة كورونا وندعم توزيعها للقاح جيروم فونتانا رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة
كتب محمد السيد - محمود العمري - أحمد إسماعيل - تصوير كريم عبد العزيز

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قال جيروم فونتانا، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، إن مصر أظهرت مواجهة كبيرة لمجابهة كوفيد 19، وبدأت الآن مرحلة جديدة بتوزيع اللقاح وهو ما ندعمه، والآن أمامنا تحديات قريبة المدى، ومن المهم أن نسيطر على الفيروس.

جيروم فونتانا رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة (1)

وأضاف جيروم فونتانا، خلال كلمة له بمؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، والذى ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن لجنة الصليب الأحمر قامت بمساعد السجناء فى سوريا وفى اليمن، وتم إنشاء مركز مجانى فى العلاج بعدن، ومصر متفردة ولا نشبه أى دولة أخرى مستشهدا ببيت الشعر "لا شىء يشبهك في العظمة والسمو يا مصر".

جيروم فونتانا رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة (4)

يذكر أن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، ينظم مؤتمر تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، يتناول المؤتمرتأثير جائحة "كورونا"، وذلك بحضور رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسئولين وممثلين عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلىمشاركة واسعة من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجال التنموى، حيث تستعرض تجاربها الناجحة على مدار عام كامل منذ ظهوروتفشى الوباء العالمى.


حقوق الانسان

كورونا

اخبار مصر

المركز المصرى

لقاح كورونا

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