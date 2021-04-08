اليوم السابع
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رئيس البرلمان العربى يثمن القرار الأمريكى باستئناف تمويل الأونروا

الخميس، 08 أبريل 2021 01:23 م
رئيس البرلمان العربى يثمن القرار الأمريكى باستئناف تمويل الأونروا رئيس البرلمان العربى عادل العسومى
كتب بيشوى رمزى

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رحب رئيس البرلمان العربى، عادل بن عبد الرحمن العسومى، بقرار الإدارة الأمريكية باستئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطينى، وكذلك استئناف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
 
وأعرب رئيس البرلمان العربى، عن تفاؤله بهذه الخطوة كونها تعبر عن تغيير فى موقف الإدارة الأمريكية الجديدة، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم اللازم لوكالة الأونروا للمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني والمساعدة في توفير الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطينى.
 
وحذر رئيس البرلمان العربى، من خطورة أي محاولات لاستهداف الأونروا أو تقليص دورها، مثمنا ما تقدمه الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى الدول العربية التي دعمت موازنة الوكالة.
 
وقال إن هذا أكد الإصرار العربى للحفاظ عليها، وذلك حفاظًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم فى الحياة.

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