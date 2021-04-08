اليوم السابع
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الخميس، 08 أبريل 2021 05:50 ص
خالد صلاح
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رئيس البرازيل يعارض فرض إغلاق شامل بسبب فيروس كورونا

الخميس، 08 أبريل 2021 05:00 ص
رئيس البرازيل يعارض فرض إغلاق شامل بسبب فيروس كورونا فيروس كورونا
وكالات

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عارض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو فرض إغلاق وطني، متجاهلا دعوات متزايدة من خبراء الصحة بعد يوم من تسجيل البلاد أثقل حصيلة وفيات بالفيروس في 24 ساعة.

ودافع الرئيس أيضا عن استخدام ما يسمى "بروتوكولات العلاج المبكر" التي تشمل العقار المضاد للملاريا، "هيدروكسيكلوروكين"، الذي لم تثبت الدراسات العلمية فعاليته في منع أو علاج عدوى كورونا.

وسجلت وزارة الصحة البرازيلية 4195 وفاة يوم الثلاثاء، فيما طالب معارضون سياسيون بولسونارو بفرض إجراءات أشد صرامة لإبطاء وتيرة التفشي، ويوم الأربعاء، واصلت البلاد تسجيل آلاف من الضحايا بالفيروس بعد رصد 3829 وفاة.

وبلغت نسبة الإشغال في وحدات العناية المركزة في معظم ولايات البرازيل معدلا أعلى من 90 %.

 

 

 


البرازيل

فيروس كورونا

وباء كورونا

لقاح كورونا

رئيس البرازيل

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