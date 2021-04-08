خسارة 100 ألف وظيفة بسبب جائحة كورونا فى اليابان

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أظهر استطلاع أجرته الحكومة اليابانية أن فيروس كورونا المستجد تسبب في فقدان أكثر من 100 ألف شخص لوظائفهم حتى الآن.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الخميس، أن 100 ألف و425 شخصًا فقدوا وظائفهم أو كانوا على وشك فقدانها وذلك في الفترة ما بين نهاية يناير 2020 وحتى أمس الأربعاء.

وأوضحت أن الأعداد الحقيقية قد تكون أكبر إذ غطى الاستطلاع فقط الحالات المعروفة لسلطات العمل ومراكز التوظيف العامة، مضيفة أن وتيرة خسارة الوظائف شهريًا شهدت تصاعدًا مستمر خلال فترة البحث.