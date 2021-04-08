ختام فعاليات الدورتين التدريبين لقضاة المحاكم الاقتصادية

كتب إبراهيم قاسم

اختتم المركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، اليوم الخميس، الدورتين التدريبين التي عقدتهما لقضاة المحاكم الاقتصادية، وذلك لتعزيز قدرات القضاة، ودعم خبراتهم والارتقاء بتكوينهم العملي.

وقالت وزارة العدل في بيان لها، إنه انطلاقا من رؤية وزارة العدل نحو تعزيز قدرات القضاة، ودعم خبراتهم والارتقاء بتكوينهم العملي، عقد المركز القومي للدراسات القضائية، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي دورتين تدريبيتين، لقضاة المحاكم الاقتصادية، خلال الفترة من 5 وحتى 8 إبريل 2021 .

وناقشت الدورتان موضوعات جرائم سوق المال، وغسل الأموال، وحاضر فيهما نخبة من خبراء الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، ووحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي ذلك في إطار برنامج "مسار- المرحلة الثالثة" الذي يعنى بتدريب وتأهيل القضاة في الوطن العربي.



دورة لتعزيز قدرات القضاة



دورة لتعزيز قدرات القضاة



دورة لتعزيز قدرات القضاة



دورة لتعزيز قدرات القضاة



دورة لتعزيز قدرات القضاة