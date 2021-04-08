حبس مدير دار رعاية أحداث فى السويس عامين بتهمة تعذيب الأطفال

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح الجناين بالسويس، برئاسة المستشار محمد البغدادى، بحبس مدير دار رعاية أطفال أحداث عامين و6 أشهر، وغرافة 5 آلاف جنيه، بتهمة تعذيب الأطفال وهروب طفل صادر ضده حكم قضائى من الدار دون الإبلاغ عنه.

تعود أحداث الواقعة، عندما قام فريق من النيابة العامة فى السويس، بحملة تفتيش على دار رعاية أطفال أحداث بمنطقة الجناين، أسفرت عن أن المتهم مدير الدار كان يضع الأطفال الأحداث الصادر ضدهم أحكام مع أطفال الأيتام و"الشوارع" فى عنابر وغرف واحدة، ما أدى إلى تعرص أطفال الأيتام للضرب على يد الأطفال الجنائيين، كما تبين من التفتيش على المكان، هروب طفل صادر ضده حكم قضائى من الدار، ولم يبلغ المدير عن الواقعة.

واعترف الأطفال الأيتام فى الدار، بأن المدير المسئول كان يقيم لهم حفلات تعذيب ويعتدى عليهم بالضرب، لتأمر النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.