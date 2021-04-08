اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أبريل 2021 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس مدير دار رعاية أحداث فى السويس عامين بتهمة تعذيب الأطفال

الخميس، 08 أبريل 2021 01:21 م
حبس مدير دار رعاية أحداث فى السويس عامين بتهمة تعذيب الأطفال المستشار محمد البغدادى رئيس محكمة جنح السويس
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنح الجناين بالسويس، برئاسة المستشار محمد البغدادى، بحبس مدير دار رعاية أطفال أحداث عامين و6 أشهر، وغرافة 5 آلاف جنيه، بتهمة تعذيب الأطفال وهروب طفل صادر ضده حكم قضائى من الدار دون الإبلاغ عنه.

تعود أحداث الواقعة، عندما قام فريق من النيابة العامة فى السويس، بحملة تفتيش على دار رعاية أطفال أحداث بمنطقة الجناين، أسفرت عن أن المتهم مدير الدار كان يضع الأطفال الأحداث الصادر ضدهم أحكام مع أطفال الأيتام و"الشوارع" فى عنابر وغرف واحدة، ما أدى إلى تعرص أطفال الأيتام للضرب على يد الأطفال الجنائيين، كما تبين من التفتيش على المكان، هروب طفل صادر ضده حكم قضائى من الدار، ولم يبلغ المدير عن الواقعة.

واعترف الأطفال الأيتام فى الدار، بأن المدير المسئول كان يقيم لهم حفلات تعذيب ويعتدى عليهم بالضرب، لتأمر النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.


دار ايتام

تعذيب الأطفال فى دار أيتام السويس

السويس

محكمة جنح السويس

تعذيب الأطفال

عقوبة تعذيب الأطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة