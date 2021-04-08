حبس المتهم بالتحرش بـ"سيدة الأوتوبيس" وعرض الفيديو على خبراء الإذاعة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس مهندس فى العقد الخامس من عمره لاتهامه بالفعل الفاضح والتحرش بسيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم البالغ من العمر 40 عاما، استقل الأتوبيس من منطقة المريوطية بالهرم، وأثناء تحرك الأوتوبيس متجهًا لميدان الجيزة، مارس أفعال منافية للآداء أمام السيدة المجنى عليها، مما دفعها لتصويره، ونشر الفيديو على موقع "فيس بوك".

وواجهت النيابة المتهم بما جاء فى تحريات الأجهزة الأمنية إلى أنه أنكر صحتها، ونفى قيامه بالتحرش بالفتاة، فأمرت النيابة بتفريغ الاسطوانة المدمجة التى تتضمن فيديو واقعة التحرش، وعرضه على خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحصه.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المجنى عليها، والتى قالت، أنها استقلت الأتوبيس من محطة "مشعل"، بينما صعد المتهم فى المحطة التالية، وكان ينظر إليها بنظرات غريبة، أثارت خوفها وارتيابها، وبعدها قام بفعل مشين للآداب، فقامت بتصويره، لأخذ حقها، ونشرت الفيديو عبر "فيس بوك".