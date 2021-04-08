تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة زوجين صدمتهما سيارة بطريق دهشور

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل مصرع زوجين اصطدمت بهما سيارة بطريق دهشور بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، حيث تبين أنه أثناء عبورهما الطريق صدمتهما سيارة مسرعة أسفرت عن إصابتهما بكسور وكدمات ونزيف داخلى أدى إلى وفاتهما.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير واف عنها، كما أمرت بعرض السائق على الطب الشرعى لإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة له، وأصدرت قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخصين فى حادث مرورى بطريق ألفيوم، بإجراء التحريات، تبين أن مصرع زوجين نتيجة اصطدام سيارة بهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.