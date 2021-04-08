اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أبريل 2021 07:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة زوجين صدمتهما سيارة بطريق دهشور

الخميس، 08 أبريل 2021 06:00 ص
تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة زوجين صدمتهما سيارة بطريق دهشور حادث سير - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، تفاصيل مصرع زوجين اصطدمت بهما سيارة بطريق دهشور بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، حيث تبين أنه أثناء عبورهما الطريق صدمتهما سيارة مسرعة أسفرت عن إصابتهما بكسور وكدمات ونزيف داخلى أدى إلى وفاتهما.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث وعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير واف عنها، كما أمرت بعرض السائق على الطب الشرعى لإجراء تحليل تعاطى المواد المخدرة له، وأصدرت قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخصين فى حادث مرورى بطريق ألفيوم، بإجراء التحريات، تبين أن مصرع زوجين نتيجة اصطدام سيارة بهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 

طريق دهشور

حادث تصادم

طريق الفيوم

حادث سيارة

مهندس فنى

النيابة العامة بالجيزة

امن الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة