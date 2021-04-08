اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أبريل 2021 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 5615 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية

الخميس، 08 أبريل 2021 11:36 ص
تحرير 5615 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة والصحراوية حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
 
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 5615 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2314 تجاوز السرعة المقررة، و154 مخالفة السير بدون تراخيص، و41 مخالفة موقف عشوائى، و30 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 

اخبار الحوادث

حملات مرورية

ادارة مرورية

اخبار عاجلة

رصد المخالفات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة