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تأجيل إعادة محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم لـ19 مايو

الخميس، 08 أبريل 2021 02:02 م
تأجيل إعادة محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم لـ19 مايو محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة محاكمة متهم جديد تم القبض عليه مؤخرًا فى القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة والمعروفة إعلاميًا بـ"حرق كنيسة كفر حكيم بكرداسة" لجلسة 19 مايو المقبل للمرافعة.
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحى، وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.
 
وأحال النائب العام المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بحرق كنيسة كفر حكيم عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة يوم 14 أغسطس 2013 خلال الأحداث، التي شهدتها منطقة كرداسة ومنشأة القناطر، والانتماء لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون من شأنها تعطيل مصالح الدولة، وتكدير السلم، وارتكاب أعمال عنف، بعد أن كشفت التحقيقات قيام 73 متهما باقتحام كنيسة السيدة العذراء الكائنة بقرية كفر حكيم، وسرقة محتوياتها، وإضرام النيران بها بعد تلقيهم تعليمات من قيادات مكتب الإرشاد بارتكاب أعمال عنف في حال قيام فض قوات الشرطة والجيش لاعتصام ميداني رابعة والنهضة عن طريق حشد عدد من المنتمين لجماعة الإخوان بمنطقة كرداسة ومنشاة القناطر ومركز إمبابة، والخروج في مسيرات ضخمة، وعلى الفور تم حشد الأعداد، وتوجه المتهمون إلى كنائس منطقة كرداسة، ومنها إلى كنيسة كفر حكيم وإحراقها.
 
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين المشاركين في حرق كنيسة العذراء بكفر حكيم تراوح عددهم طبقا لتحريات الأمن الوطني إلى ما يقرب من 73 متهما في تلك القضية.

كنيسة كفر حكيم

محاكمة متهم بحرق كنيسة كفر حكيم

شيرين فهمى

اكاديمية الشرطة

اخبار الحوادث

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