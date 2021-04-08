اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 أبريل 2021 01:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 طلاب بـ"تنظيم داعش الجيزة" لـ19 أبريل

الخميس، 08 أبريل 2021 01:31 م
تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 طلاب بـ"تنظيم داعش الجيزة" لـ19 أبريل متهمين - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 طلاب في اتهامهم بتولي قيادة تنظيم داعش الإرهابي بالجيزة والإنضمام إلى التنظيم الإرهابى، إلى جلسة 19 أبريل الجاري، لإعلان المتهمين. 
 
صدر القرار برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين أحمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
 
وكانت النيابة العامة اتهمت المتهم الاول بأنه تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، فضلا عن تولي تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماه " داعش" التي تدعو إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة. 
 
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمين من الثاني وحتى الخامس انضموا إلى هذه الجماعة مع علمهم بأغراضها.

جنايات امن الدولة

تنظيم داعش

داعش الارهابى

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة