اليوم السابع
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الخميس، 08 أبريل 2021 02:19 م
خالد صلاح
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بوتين يبحث هاتفيًا مع ميركل التصعيد الحالى فى دونباس

الخميس، 08 أبريل 2021 02:04 م
بوتين يبحث هاتفيًا مع ميركل التصعيد الحالى فى دونباس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التصعيد الحالي في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس، أن كلا الزعيمين أعربا، خلال المكالمة، عن قلقهما إزاء التصعيد في جنوب شرقي أوكرانيا، وحثا أطراف النزاع على ضبط النفس وتفعيل المفاوضات.

ولفت بوتين إلى التصرفات الاستفزازية من قبل كييف التي تزيد في الآونة الأخيرة بشكل منهجي من حدة التوتر عند خط التماس في دونباس.

 


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روسيا

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أنجيلا ميركل

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