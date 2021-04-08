بوتين يبحث هاتفيًا مع ميركل التصعيد الحالى فى دونباس

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التصعيد الحالي في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الخميس، أن كلا الزعيمين أعربا، خلال المكالمة، عن قلقهما إزاء التصعيد في جنوب شرقي أوكرانيا، وحثا أطراف النزاع على ضبط النفس وتفعيل المفاوضات.

ولفت بوتين إلى التصرفات الاستفزازية من قبل كييف التي تزيد في الآونة الأخيرة بشكل منهجي من حدة التوتر عند خط التماس في دونباس.