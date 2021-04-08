اليوم السابع
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النيابة تحقق مع متهمة بتزوير أختام الدولة والهيئات الحكومية

الخميس، 08 أبريل 2021 10:00 م
النيابة تحقق مع متهمة بتزوير أختام الدولة والهيئات الحكومية حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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باشرت نيابة الشئون المالية والتجارية، التحقيق مع متهمة بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات والهيئات الحكومية.
 
وكشفت التحريات الأمنية قيام إحدى السيدات (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامها فى قضيتين آخرها "نشل" بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والأختام والأكلاشيهات المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة بقصد ترويجها على عملائها واستخدامها فى الاستيلاء على ممتلكات الغير.
 
وضبطت الأجهزة المختصة بحوزة المتهمة مجموعة من التوكيلات الرسمية العامة بعضها خالية البيانات وممهورة بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة من شهادات براءات الذمة من القضايا بعضها خالية البيانات وممهوره بأختام شعار الجمهورية "مقلدة" - مجموعة من عقود إيجار الأملاك وعقود مسجلة معدة للتزوير والتى تستخدمها المتهمة فى نقل ملكية العقارات التى توفى مُلاكها بإصطناع أحكام صحة ونفاذ على تلك العقود.
 
وبفحص المضبوطات بمعرفة وحدة البحوث الفنية بالإدارة تبين أنها مزورة تزويرا كليا، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه.
 

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