المشدد 5 سنوات لعاملين لحيازتهما حشيش وسلاح نارى بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش،وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 36614 لسنة 2020 جنايات مركز بلبيس، ليوم 29 نوفمبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام الأجهزة الأمنية نفاذا لإذن النيابة العامة من ضبط " محمد ال ع" 30 سنة عامل، و" أحمد إ ع" 34 سنة عامل مقيمان بمركز بلبيس، لحيازتها كمية من مخدر الحشيش بقصد الترويج والاتجار وذلك بدائرة مركز بلبيس وسلاح نارى فرد روسى محلى الصنع.

تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين من قبل المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.